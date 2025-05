Homem usa barra de ferro para atacar moradores de vila em Belém

Nesta terça-feira (27), um homem que não teve a identidade revelada atacou moradores de uma vila de casas no Guamá, em Belém, com uma barra de ferro e ateou fogo em uma motocicleta. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido.

De acordo com as vítimas, o homem estava em surto após uso de drogas. Ele apresentou um comportamento agressivo e descontrolado e precisou ser contido por policiais militares, que foram até o local após serem acionados pela vizinhança. As pessoas feridas foram encaminhadas para atendimento médico.

O homem ainda ateou fogo na motocicleta de um dos moradores. O fogo espalhou rapidamente, e o veículo ficou destruído. O Corpo de Bombeiros foi à vila para apagar as chamas. Segundo os policiais, o homem foi levado para a delegacia.