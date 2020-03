Pequenos agricultores mantêm alimentação às famílias do Pipa

Mais de 250 cestas de alimentos – 103 de perecíveis e 148 de secos e molhados – foram distribuídas pela Prefeitura de Parauapebas neste final de semana às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo projeto Pipa. A ação foi comandada pelas secretarias municipais de Assistência Social (Semas) e de Produção Rural (Sempror).

A iniciativa da Prefeitura de Parauapebas em adquirir a produção dos agricultores do município vai amenizar o impacto financeiro provocado pelas restrições de prevenção ao avanço do Coronavírus. Uma interlocução da Sempror com os produtores garantiu que a prefeitura compre os alimentos durante o período que decreta o distanciamento social.

Em tempos de pandemia, quando as aglomerações são fatores de risco para o contágio, a prefeitura disponibilizou um caminhão para buscar a mercadoria diretamente junto ao produtor. As cestas foram preparadas por funcionárias do Pipa e entregues diretamente nas casas das famílias residentes nos bairros dos Minérios, Tropical I e II, Alto Bonito, Vale do Sol, Ipiranga e Vila Nova.

As cestas distribuídas foram recheadas de verduras, hortaliças, poupas de frutas e legumes, produzidos nas comunidades rurais do município, e ainda por produtos não-perecíveis que garantem a boa alimentação das famílias.

“Essa parceria foi importante para minimizar os efeitos que a pandemia causou, principalmente pela diminuição da quantidade de pessoas que frequentam a feira e compram dos nossos produtores. Essa medida é uma forma de apoiar o pequeno produtor durante esse período de distanciamento social”, explica o secretário de Produção Rural, Elson Cardoso.

Além disso, é uma preocupação a menos para as famílias, que já enfrentam uma vida difícil. Inicialmente, apenas 30% dos produtores conseguiram atender a demanda, mas a expectativa é que na próxima semana, caso perdure o avanço do Coronavírus, o volume de produtos seja maior e mais produtores possam ser alcançados.