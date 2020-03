Mulher é presa após espancar e amarrar o marido durante a quarentena

Em meio uma das maiores crises da saúde mundial a pandemia do coronavírus (COVID-19), onde famílias estão isoladas em casa, casais aproveitando os momentos e o tempo livre juntos, que antes não era permitido devido a correria diária. No Maranhão a situação foi bem diferente, uma mulher que não teve seu nome divulgado foi presa, após ter amarrado o marido em casa e ter espancado o mesmo durante a madrugada do último sábado (28).

O caso aconteceu no município de São Raimundo das Mangabeiras, localizado a 757 km de São Luís. A vítima chegou na manhã de sábado pedindo ajuda no posto da Polícia Militar, bastante machucado e com escoriações pelo corpo.

De acordo com seu depoimento, ele teria passado a madrugada amarrado, pés, mãos, e pescoço, onde segundo ele, viveu momentos de desespero e terror ao ser espancado e agredido pela esposa. O homem só teria sido solto após implorar muito, foi quando ela desamarrou e só assim ele conseguiu fugir e pedir ajuda.

Uma guarnição da Polícia Miliar foi acionada e após fazer rondas, encontrou a mulher com uma faca no momento em que ela se preparava para fugir. Em seguida ela foi transferida para a 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Balsas, enquanto aguarda apuração das causas do ocorrido e estará à disposição da justiça.

Fonte: enquantoissonomaranhao.com.br