Pescador encontra corpo decapitado e sem coração em Parauapebas

Na manhã de quinta-feira (20) de maio, um pescador encontrou o corpo de um jovem decapitado e com o coração para fora do corpo, com pés e mãos amarrados, o corpo ainda permanece sem identificação.

O corpo foi encontrado próximo ao Residencial Vila Nova, por um pescador que mora próximo ao local e teria ido ao igarapé para pescar, chegando ao local encontrou o corpo que já estava em estado de decomposição e chamou a polícia.

Alguns crimes macabros como esse estão acontecendo na cidade com uma certa frequência e os jovens sãos as principais vítimas desse tipo de assassinato, a polícia já está investigando o caso para saber quem são os autores do crime.

com informações/ zedudu.com