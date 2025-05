PF cumpre mandados contra desvio de cartões de alimentação em Parauapebas

Nesta última quinta-feira (29), a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município de Parauapebas/PA, no contexto da Operação Vale-Carne. É apurado o extravio de cartões de vale-alimentação durante o transporte sob responsabilidade dos Correios.

Foram realizadas diligências que resultaram na apreensão de objetos relevantes à investigação, incluindo o aparelho celular de um dos investigados, além de diversos cartões de alimentação localizados em seu estabelecimento comercial.

As investigações indicam que os cartões eram remetidos pela empresa concedente já acompanhados das respectivas senhas de uso, o que facilitava sua utilização indevida em caso de extravio. Diversos desses cartões, desviados durante o transporte, foram posteriormente utilizados em estabelecimentos comerciais da região.

Em apenas um único mês, verificou-se um prejuízo superior a R$ 8 mil decorrente do uso fraudulento dos benefícios.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar todos os envolvidos no crime.