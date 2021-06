PIX agendado ”novo golpe” como identificar

Em abril, o boato começou a circular na internet e foi desmentido pelas instituições envolvidas. Infelizmente, em maio alguns bandidos tentaram aplicar o golpe “de verdade”. Por isso mesmo que é importante não só alertar para essas histórias falsas como também apontar caminhos para que você não caia nelas caso “se tornem reais”.

A última que está circulando na internet aponta para um “novo golpe do Pix agendado”. De acordo com o texto, a pessoa recebeu um alerta de que havia sido depositado via “Pix agendado” R$ 250 na conta dela. Em seguida, a pessoa recebeu uma ligação de alguém pedindo a devolução do dinheiro. Porém, de acordo com a mensagem, tratava-se de um golpe. Leia o texto que circula online:

Ontem la no trabalho a tarde minha colega recebeu um pix de 250 reais mas estava na opção agendada. Ela ficou sem entender, de quem tinha feito, logo em seguida ela recebeu um zap de uma pessoa desesperada falando que tinha feito um pix errado e caiu na conta dela, e se ela podia devolver com urgência pq alguém dela estava esperando esse dinheiro.

Minha colega na hora ficou tão aflita devido o desespero da pessoa que quase transferia, mas ainda bem que estávamos com ela pois tinha um grande detalhe: Pix agendado para o dia 15 no caso ia cair hoje, então percebemos que isso é um novo golpe, então falamos para ela,para dizer a pessoa que iria devolver mas quando o dinheiro estiver na conta dela,pois ainda estava agendado! Pois o dinheiro não entrou e a pessoa bloqueou ela Então fique atentos é o novo golpe!!! *Recebi em outro grupo* *Fiquem espertos*

Algumas informações na mensagem que impossibilitam o golpe do Pix agendado do jeito que está escrito

Antes de tudo, vamos explicar o que seria esse tal de “Pix agendado”. Para quem não sabe, o Pix é uma modalidade de transferência bancária instantânea que está em vigência desde o ano passado. Neste ano, o Banco Central anunciou que passou a dar uma nova opção de agendamento do Pix na hora da transferência e que, a partir de setembro de 2021, todos os bancos deveriam dar a opção.

Ao fazer o teste de enviar um pagamento via Pix, vimos que, entre algumas instituições testadas (como Banco Inter e Bradesco), apenas o Itaú nos ofereceu a opção. Por isso, fizemos testes enviando valores (no caso de R$ 1) para contas do Banco Inter, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa. Em todos os casos, o pagamento agendado apareceu apenas no extrato da conta de quem enviou o R$ 1.

Ou seja: isso já desmonta o início da narrativa, de que o Pix “agendado” teria aparecido na conta de quem recebe e aí ela teria recebido uma mensagem de uma pessoa falando que agendou o Pix. Vale apontar que, além da contradição, a mensagem tem características que a ajudam a classificar como um “boato” (no sentido mais primitivo de “algo que não foi comprovado”). Não foi dito onde, quando e com quem ocorreu e menos há uma prova do caso (como um print ou B.O).

COMO EVITAR CAIR NO GOLPE

– Confirme através de telefonema ou presencialmente a veracidade do pedido de recursos

– Ao realizar a transferência via PIX, confirme os dados do destinatário que aparecem na tela

– Proteja sempre o celular através de senha ou biometria

– Ative a verificação em duas etapas na conta do WhatApp

– Não compartilhe dados de contas e senhas bancárias por mensagens

DIFICULDADE

O especialista lembra que, após perceber se tratar de um golpe, o bloqueio na conta do falsário nem sempre é fácil, tendo em vista que o saque pode ser realizado logo em seguida ao recebimento do valor.

COMO PROCEDER AO SER VÍTIMA

– Registre um Boletim de Ocorrência (BO)

– Comunique ao banco e peça o estorno da operação e o bloqueio dos recursos da conta do destinatário

– Caso a instituição bancária se recuse, registre uma reclamação junto ao Banco Central e órgãos de defesa do consumidor

– Ainda é possível contactar advogado de confiança para analisar a possibilidade de uma ação judicial.

“Não confie em WhatsApp, em foto de perfil. Esse tipo de golpe é muito comum e tem crescido muito na pandemia”,

