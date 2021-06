Heterossexuais são maioria dos diagnosticados com HIV/aids em Parauapebas

Segundos dados fornecidos pela Secretaría Municipal de Saúde (SEMSA) de Parauapebas

As pessoas que se consideram heterossexuais são a maioria entre os diagnosticados com HIV/aids na cidade de Parauapebas, lembrando que Parauapebas atende pacientes de Curionópolis, Eldorado do Carajás e até pouco tempo pacientes de Canaã dos Carajás.

Os homens são a maioria dos casos diagnosticados na cidade, e os dados analisados dos últimos 5 anos aponta que os casos estão crescendo mais a cada ano, 2019 teve um aumento de 98% dos casos e foi o maior dos últimos os 5 anos.

O aumento dos casos tem sido um reflexo do comportamento dos brasileiros, segundo os dados do Ministério da Saúde que foi divulgado em 2019, na última década ouve um aumento nos casos em todo o Brasil, 2,8 casos por 100 mil habitantes para 5,8/100 mil entre os jovens de 15 a 19 anos. É mais que o dobro nesta faixa etária. Entre brasileiros com 20 e 24 anos, o número chega a 21,8 casos por 100 mil habitantes.

O que fazer após ser exposto a uma relação de risco

Existe um procedimento que pode ser feito em até 72 horas após ter se exposto a uma relação de risco, ele se chama PEP – Profilaxia Pós-Exposição – é o uso de medicamentos antiretrovirais por pessoas após terem tido um possível contato com o vírus HIV em situações como: violência sexual; relação sexual desprotegida (sem o uso de camisinha ou com rompimento da camisinha), acidente ocupacional (com instrumentos perfurocortantes ou em contato direto com material biológico). Para funcionar, a PEP deve ser iniciada logo após a exposição de risco, em até 72 horas; e deve ser tomada por 28 dias. Você deve procurar imediatamente um serviço de saúde que realize atendimento de PEP assim que julgar ter estado em uma situação de contato com o HIV. É importante observar que a PEP não serve como substituta à camisinha.

PrEP – Profilaxia Pré-Exposição ao HIV – é o uso preventivo de medicamentos antes da exposição ao vírus do HIV, reduzindo a probabilidade da pessoa se infectar com vírus. A PrEP, deve ser utilizada se você acha que pode ter alto risco para adquirir o HIV.

Já a PrEP é para um grupo prioritário como, Profissionais do sexo, pessoas trans e parcerias sorodiferentes (quando uma pessoa está infectada pelo HIV e a outra não).

Onde fazer o teste de HIV?

O SUS disponibiliza gratuitamente o teste de HIV, sífilis e hepatites B e C. Procure uma unidade básica de saúde da rede pública ou os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), da sua cidade ou o mais próximo.

CTA Parauapebas fica localizado Rua P, nº 38União

Serviços disponíveis:

Realiza teste laboratorial de hepatite B

Realiza teste laboratorial de hepatite C

Realiza teste laboratorial de hepatite D

Realiza teste laboratorial de HIV

Realiza teste laboratorial de sífilis

Realiza teste rápido de HIV

Redação: Géssica Portácio

Imagem: d.emtempo.com