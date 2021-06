Vereador de Marabá entrega título de Honra ao Mérito ao presidente Bolsonaro

Antes de iniciar seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro convidou para o palco o vereador Fernando Henrique, de Marabá, e lhe concedeu a palavra. Emocionado, o legislador mirim entregou o título de Honra ao Mérito ao comandante da nação e disse que o documento representava “a nova geração e a família”.

“Aqui em Marabá, presidente, o senhor tem um jovem promissor que acredita no futuro do Pará e do País. Obrigado pela oportunidade”.

Durante esta semana, o vereador e a Câmara sofreram pressão de opositores porque o título que seria concedido ao presidente seria o de Cidadão Marabaense. Depois da polêmica, o aprovado em sessão secreta foi o de Honra ao Mérito.

Bolsonaro também convidou para usar o microfone, no palco, o vereador Daniel Siqueira Neves, de Jacundá, o qual entregou ao visitante o título de Cidadão de Jacundá. Ambos se disseram neófitos na política, mas que estão determinados a trabalhar em prol do povo.

fonte: Correio de Carajás