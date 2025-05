PM prende suspeito com mais de 160 porções de droga

Um homem de 54 anos, identificado como Cleomar, foi preso na noite da última segunda-feira (12) por tráfico de drogas no bairro Amapá, em Marabá. A prisão ocorreu na Avenida do Aeroporto, após denúncia de moradores à guarnição do recobrimento do 34º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo o comandante do 34º BPM, tenente-coronel Kojak, a denúncia informava que a residência de Cleomar, conhecida como “Mar”, estava sendo usada para venda de drogas, o que gerava incômodo à vizinhança pela intensa movimentação de usuários.

Os policiais avistaram usuários nas proximidades e abordaram Cleomar em frente à residência. Com ele, foram encontrados R$ 194 em dinheiro trocado, o que reforçou a suspeita de tráfico.

Durante o procedimento de busca, foram localizados 165 invólucros de substância semelhante ao crack escondidos na lavanderia, além de uma porção de maconha, uma tesoura, um tubo de linha branca, uma lâmina de barbear e um celular.