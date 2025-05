Polícia prende dois torcedores em flagrante e autua dez durante clássico entre Remo e Paysandu no Mangueirão

Durante o clássico entre Clube do Remo e Paysandu, realizado no domingo (11) no Estádio do Mangueirão, em Belém (PA), a Polícia Civil do Pará, com apoio da Polícia Militar, prendeu duas pessoas em flagrante pelos crimes de lesão corporal e injúria racial. Dez torcedores também foram autuados por envolvimento em confrontos relacionados a torcidas organizadas.

De acordo com o delegado Marcos André Araújo, titular da Diretoria de Polícia Especializada (DPTGE), os casos ocorreram em meio ao forte esquema de segurança montado para o evento. “Inicialmente, nossa equipe foi acionada por uma guarnição da Rotam que conduziu dez integrantes da torcida do Paysandu. Os torcedores, em tese, teriam descumprido a rota previamente acordada com o sistema de segurança e se envolvido em confrontos com membros da torcida do Clube do Remo, na avenida Augusto Montenegro”, informou o delegado.

Entre os flagrantes, uma mulher foi detida ao tentar forçar a entrada no estádio com o filho menor de idade, sem portar ingresso para a criança. Após ser impedida por um agente de segurança, ela reagiu com um soco no nariz do profissional, sendo autuada por lesão corporal e tumulto esportivo.

O segundo caso envolveu um homem que, segundo testemunhas, discutiu e ofendeu com palavras de cunho racial uma funcionária de um dos bares localizados dentro do estádio. Ele foi preso e responderá por injúria racial.

Os dez torcedores autuados foram enquadrados com base na Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), especificamente no artigo 201, que trata da participação em confrontos de torcidas organizadas. Entre eles, dois indivíduos foram flagrados portando bombas caseiras. A perícia técnica do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves vai analisar os materiais para verificar sua potencialidade lesiva e eventual caracterização como artefatos explosivos.

Todos os envolvidos foram encaminhados ao Juizado Especial do Torcedor (JECRIM), instalado no próprio estádio, onde foram realizados os procedimentos judiciais cabíveis.

Informações por Roma News

Foto Por agência Pará