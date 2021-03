PM reage e mata dois homens que tomaram de assalto ônibus intermunicipal

Criminosos entraram em confronto com o policial, que estava à paisana e reagiu à abordagem da dupla

Dois assaltantes foram mortos durante uma tentativa de assalto a um ônibus da Empresa Boa Esperança, que havia saído de Belém com destino a Tucuruí, na tarde da última quarta-feira (10). A dupla anunciou o assalto por volta das 17h30, quando o ônibus se encontrava à altura do km 14 da PA-151, em Abaetetuba.

O que eles não contavam é que houvesse um policial militar à paisana no veículo.

De acordo com relatos dos passageiros, no momento em que os bandidos foram na direção do policial ele reagiu e atirou. Começou então uma troca de tiros no interior do veículo, para desespero dos passageiros, que tentaram se proteger como foi possível.

O cabo PM Pablo Campos atingiu os dois assaltantes, mas foi ferido no braço e em uma das mãos. Outras duas passageiras também ficaram feridas. De acordo com informações da Polícia Civil, os dois criminosos foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaetetuba, mas não resistiram. Com eles foi encontrado um revólver calibre 38, com seis munições deflagradas.

Os passageiros foram encaminhados para atendimento médico e depois disso foram remanejados para outro ônibus da empresa Boa Esperança, que fazia a rota Belém/Altamira. Os corpos dos assaltantes foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). Um inquérito foi instaurado pela Superintendência Regional do Baixo Tocantins para investigar o fato.

Fonte: O Liberal