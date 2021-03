Hospital Geral de Parauapebas passará a ter 68 leitos exclusivos para o tratamento de pessoas com o novo Coronavírus

Parceria entre Prefeitura de Parauapebas, Vale e Instituto Acqua contemplará o município com 28 leitos críticos para atendimento à Covid-19 que estão sendo criados no Hospital Geral de Parauapebas (HGP). Com investimento de R$ 2,5 milhões, as obras de requalificação de uma ala do hospital, de aproximadamente 540 m², contemplam a construção de sete enfermarias, todas com ambientes climatizados, salas de apoio e banheiros internos completos, além de posto de enfermagem, farmácia e salas de prescrição, preparação de nutricional, paramentação e desparamentação. A conclusão está prevista para a primeira quinzena de abril deste ano.

De acordo com o gerente de Relações Institucionais da Vale no Pará, Luiz Veloso, a empresa tem buscado contribuir de forma ativa no reforço das ações de saúde pública no combate à Covid-19. “Para isso, mantemos um diálogo com os municípios onde atuamos, para entender as principais necessidades e como podemos apoiá-los. A ampliação da capacidade de atendimento do hospital beneficia não apenas Parauapebas, como também a população da região”, pontua.

Desde janeiro deste ano, a Vale renovou convênio com o Instituto Acqua para a contratação de profissionais de saúde que estão atuando nos 40 leitos para atendimento de pacientes com sintomas do novo coronavírus, sendo 15 leitos críticos e 25 de enfermaria, no HGP, o espaço atendeu até o momento, mais de 130 pacientes. Com o término da reforma da ala do HGP, o município contará com 28 leitos críticos e 40 leitos de enfermaria para atendimento de Covid-19.

O secretário de Saúde de Parauapebas, Gilberto Laranjeiras, ressalta a importância da parceria do público e do privado em prol do bem-estar da sociedade. “A prefeitura Municipal de Parauapebas vem buscando diariamente recursos para combater essa pandemia que assola o mundo neste momento e sem dúvidas a Vale tem sido uma grande aliada nesta guerra contra a Covid-19. Ao final desta importante obra a Ala Covid do Hospital Geral de Parauapebas passará a ter 68 leitos exclusivos para o tratamento de pessoas com o novo Coronavírus, e o nosso prefeito Darci Lermen reafirma o compromisso com a saúde da população e segue firme, com força e trabalho, para vencer este vírus.”