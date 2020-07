Polícia acaba com suruba de 25 pessoas em motel

A polícia acabou com uma orgia com cerca de 25 pessoas dentro de um motel

A polícia acabou com uma orgia com cerca de 25 pessoas dentro de um motel na noite desta terça-feira (7), na cidade de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital de Goiás.

A suruba foi interrompida por agentes da Secretaria de Meio Ambiente (Semma), com o apoio da Polícia Militar. Quando os agentes chegaram muitos participantes estavam praticando sexo e ficaram assustados. O organizador do evento, que não teve o nome revelado, foi multado em R$ 20 mil. Segundo a prefeitura de Aparecida de Goiânia, ele é reincidente e teria organizado uma festa de luxo em uma chácara da cidade na última segunda-feira, com aproximadamente 100 pessoas.

Fonte: www.falapiaui.com