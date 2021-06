Polícia Civil prende dois suspeitos de envolvimento na morte de Ravyla

As polícias Civil e Militar intensificam as buscas por um terceiro envolvido no caso

Dois acusado de envolvimento na morte de Ravyla Dagila de Sousa de 10 anos, foram presos pela Polícia Civil na noite deste domingo (27). As polícias Civil e Militar intensificam as buscas por um terceiro envolvido no caso.

Os suspeitos foram interrogados após investigações, foi confirmado que eles seriam coautores do crime contra a criança. Um outro suspeito de envolvimento o crime está sendo procurado pela polícia.

Um mandado de prisão preventiva foi expedido contra os suspeitos. As investigações foram intensificados para capturar o outro suspeito que esta foragidos. A Polícia Civil não divulgou os nomes dos suspeitos presos.

O acusado preso neste domingo, confessou o crime para polícia. Segundo informações ele frequentava a mesma igreja que os parentes da vítima. Antes de ser preso ele confessou a mãe dele que havia estuprado e matado a criança.

Relembre o caso

Ravyla foi encontrada morta na última sexta (25) após estar desaparecida por quatro dias. A menina havia saído na segunda (21) para fazer compras para a família em uma feira próxima de onde morava e não voltou.

Qualquer informação que auxilie a Polícia nas investigações e localização do suspeito, pode ser repassada pelo disque denúncia, 181. O sigilo é garantido”, acrescenta a Polícia.

Portal Tailândia