Vídeo bárbaro mostra execução de casal em Tailândia

Nesta terça-feira (29) um vídeo que mostra a execução de um casal em Tailândia, nordeste do Pará, começou a circular em grupos de aplicativo de mensagens. As vítimas foram mortas na madrugada de domingo (27), no Jardim Liberdade.

Nas imagens é possível ver o momento em que a mulher identificada como Creusa da Silva Conceição, de 45 anos, e o companheiro dela, identificado como “Ricardo”, são mortos por membros de uma facção criminosa. No vídeo, ainda é possível ouvir a mulher gemendo após ser esfaqueada e mutilada.

A polícia já tem em mãos o material, que será anexado ao inquérito policial aberto pelo delegado João Bosco Fagioli, que investiga o caso.

As cenas fortes chamam atenção pela crueldade dos assassinos. A gravação também mostra que o companheiro de Creusa foi morto com várias facadas no corpo e pelo rosto, antes de ter o corpo queimado.

A polícia já identificou os suspeitos de terem cometido o crime. Segundo a polícia, três pessoas tiveram participação do assassinato do casal.