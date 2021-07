Polícia prende mulher suspeita de ser a maior estelionatária do estado do Pará

De acordo com a Polícia Civil, a prisão fez parte da Operação “Litania”, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão. A operação ocorreu de forma simultânea nas cidades de Belém, Benevides, Altamira e Porto de Moz, no Pará; e Brasília, no Distrito Federal.

Durante as buscas, a polícia constatou que todo o valor movimentado no esquema fraudulento foi destinado às contas da estelionatária por meio de falsos credores. As apurações também apontaram que o crime foi baseado na promessa de uma herança bilionária, em que a suspeita afirmava ter ganhado uma indenização no valor de R$ 42 bilhões, sem revelar o número do processo, alegando que tramitava em segredo na Justiça Federal, e assim aplicava o golpe.