Policial militar é preso comprando droga

Um Policial Militar que não teve sua identidade revelada, foi preso nesta quinta-feira (12), no momento em que comprava drogas em uma casa de luxo no bairro do Olho d’Água, em São Luís. Além dele outras duas pessoas também foram presas no interior da residência, entre eles um homem aprovado no concurso da PM e que está aguardando a nomeação.

Contra os compradores, a Polícia Civil lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que é um registro de fato considerado de menor potencial ofensivo.

Dentro da casa, a polícia encontrou 138 comprimidos de êxtase, 50 selos de LSD e grande quantidade de maconha do tipo ‘skank’, que é mais cara. Havia até mesmo uma estufa utilizada para a plantação da maconha, além de uma pistola calibre 180.

Um terceiro preso era o distribuidor e comparsa do dono das drogas, segundo a polícia. Ele foi autuado por tráfico de drogas. Uma quarta pessoa, que era o proprietário das drogas, conseguiu fugir e está sendo procurado.

Fonte: www.enquantoissonomaranhao.com.br