Políticas públicas para pessoas com deficiência avança em Parauapebas

Criada em 26 de maio, a Coordenadoria Municipal da Pessoa com Deficiência, que integra a Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza capacitação de entidades no município

A Coordenadoria Municipal da Pessoa com Deficiência (Coomped) realizou a primeira capacitação. O tema do workshop foi a “Apropriação e integração de competências”. Como parte do conteúdo, foi definida a missão, visão e valores da Coordenadoria.

Além da equipe da Coomped, também participaram representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMDPDP), da Associação de Surdos (ASURP) e da Associação de Deficientes Visuais (ADVP).

Vanúbia Oliveira, do Departamento de Projetos de Inclusão e Acessibilidade destacou: “através desta capacitação, desenvolvemos o projeto da Central de Libras, que será viabilizado com recursos do município”.

A atividade foi prevista no plano de trabalho, que ainda prevê a realização de cursos de fomento ao empreendedorismo, geração de renda para pessoas com deficiência e familiares, e ainda, produção de uma Mostra Cultural.

O coordenador geral, Edivaldo Ribeiro Lima, reconhece os desafios com a criação da COmped e acredita nos avanços das políticas públicas. “Agradecemos o apoio de famílias e de todas as entidades que vem contribuindo na luta pelos direitos da pessoa com deficiência durante todos estes anos. Um dos grandes desafios é coletar os dados da nossa população e é por isso que uma das primeiras ações da Coordenadoria será a realização de pesquisa para conhecermos o perfil da comunidade”, ressalta Edivaldo.

A Lei Municipal nº 4.897, de 22 de setembro de 2020, estabelece a Coordenadoria como instituição representativa. Mas a luta pela garantia dos direitos teve como marco, o “Movimento de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência de Parauapebas e Região”, em 2008, envolvendo pais e amigos.

Missão

Promover e fomentar políticas públicas relativas às condições de vida das pessoas com deficiência e o seu protagonismo e efetiva participação na sociedade, assegurando o pleno exercício de direitos.

Visão

Orientar e promover assessoramento à gestão pública visando garantir o pleno acesso aos serviços para as pessoas com deficiência no âmbito geral sendo elas, em todas as esferas municipais, estaduais, federais e internacionais.

Valores

Inclusão;

Combate à discriminação;

Geração de emprego e renda.

Conheça a quem faz parte da Coomped:

Edivaldo Ribeiro Lima – Coordenador Geral

José Monteiro dos Santos – Coordenador Administrativo

Vanúbia Oliveira – Departamento de Projetos de Inclusão e acessibilidade-

Geová Rodrigues Botelho – Departamento de Ações e acessibilidade.

Ascom/Pmp