Vídeo: Marido flagra esposa fazendo sexo com seu amigo

Viralizou nas redes sociais na segunda-feira (31), um vídeo que mostra o momento em que um homem, que não foi identificado, flagra a sua esposa no sofá com seu melhor amigo.

Nas imagens, o esposo furioso grava a mulher enrolada no lençol, após o sexo. Segundo informações, ela estava fazendo o ato sexual na sala de casa, e foi surpreendido com a chegada do marido.

O marido joga na cara que fez de tudo por ela, afirmando que a moça é venezuelana e veio sem nada para o Brasil. Ele aponta que se apaixonou pela moça, deu casa, comida, roupa, jóias e até mesmo um carro, e mesmo assim ela o traiu com seu amigo.

O homem ainda diz no vídeo que a mulher pedia dele o terreno da casa de luxo, mas agora não vai rolar. O amigo dele, que é empresário, corre nu pela varanda da casa e aparece depois se cobrindo com uma rede. As informações são do Portal CM7.

