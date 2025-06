Portugal: Em dois dias, dois brasileiros morrem afogados em rio

A polícia de Portugal investiga as mortes por afogamento de dois brasileiros, ambos de 17 anos, em apenas dois dias, no Rio Douro, na região Norte do país. O primeiro caso aconteceu na última quarta-feira (28), em Gondomar, cidade vizinha ao Porto.

As mortes geraram intensa cobertura da imprensa portuguesa. Rhuan, baiano de 17 anos, perdeu a vida após saltar do cais de Gramido, em Valbom, uma conhecida zona ribeirinha. Segundo relatos, Rhuan se afogou após o salto. O jovem foi sepultado no sábado (31).

Dois dias depois, na sexta-feira (30), Heitor, também com 17 anos, desapareceu nas águas do Rio Douro após pular da P onte Luís I, cartão-postal da cidade do Porto, onde, segundo a imprensa portuguesa, é muito comum essa prática entre os jovens.

Segundo os turistas, os dois primeiros, aparentemente, sabiam nadar, mas o terceiro, não.

Até a manhã desta terça-feira (3), o corpo de Heitor ainda não havia sido encontrado