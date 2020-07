Praça do Novo Brasil será entregue em agosto deste ano

Espaço vai contar com quatro quadras nos padrões oficiais, quiosques, academia ao ar livre e playground

A comunidade dos bairros Novo Brasil e Amazônia receberá em agosto a praça mais estruturada de Parauapebas, que contará com áreas de lazer e de esporte, além de um ginásio poliesportivo que atenderá comunidade e alunos da Escola de Educação Infantil Deyse Lorrane.

De acordo com a engenheira civil Illa Rocha, da Secretaria Municipal de Obras (Semob), as obras da praça estão na reta final. A área de quase dez mil metros quadrados conta com quatro quadras nos padrões oficiais: 01 poliesportiva, 02 de vôlei – sendo uma de areia – e 01 de futebol society. Além disso, a estrutura da praça dispõe de dois quiosques, academia ao ar livre e playground.

Cleiane Gomes, que é cantora e reside há oito anos no Novo Brasil, comemora a construção da praça que irá atender dois bairros. “Há muito tempo nossa comunidade carecia de um espaço de lazer. Estamos contentes com essa obra que vai beneficiar, principalmente, nossas crianças e jovens”.

A praça fica localizada ao lado da escola Deisy Lorrane, na divisa dos bairros Novo Brasil e Amazônia. Os quiosques serão disponibilizados para quem trabalha com venda de alimentação, conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semurb).

Mais áreas de lazer

O investimento na obra da praça está em cerca de R$ 2,7 milhões. Os trabalhos iniciaram em maio de 2019. O governo municipal constrói também outras duas áreas de lazer nos bairros Vila Nova e Cidade Jardim, e já entregou, neste ano, as praças reformadas nos seguintes locais: Cidade Nova, com a nova Mahatma Gandhi, Chácara da Lua, Casas Populares 1, Palmares II, bairro dos Minérios.

Também foi construída uma quadra de areia na PA-275, nas proximidades da portaria de acesso à Carajás, e foram reformadas as quadras de futebol society ao longo da avenida.