Três espetáculos da Casa da Cultura para assistir on-line em julho

Os espetáculos não param na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. Nos próximos dias, o espaço vai mostrar que é possível se divertir sem descumprir o isolamento social. Totalmente on-line e gratuitas, as atrações vão resgatar a cultura paraense e o folclore nacional.

Para levantar a família toda do sofá, o Grupo Folclórico Xuaté Carajás apresentará amanhã (14/7), às 20h, os ritmos carimbó, forró e boi-bumbá em homenagem ao festejo de São João. De Parauapebas, o grupo é formado por dezenas de dançarinos e músicos apaixonados pela cultura do Pará. O show será compartilhado via WhatsApp.

No dia 21 de julho, silêncio e atenção para acompanhar o “Teatro com Bonecos” da Companhia de Teatro Luzes. Inteiramente virtual, a peça vai recontar uma das lendas mais antigas do folclore brasileiro: a história do guardião das florestas Curupira. A apresentação será às 20h, também via WhatsApp.

Ficar em casa com as crianças exige muita criatividade, mas o “Sarau Virtual” da Casa da Cultura promete entreter toda a família com uma animação 2D sobre a lenda do pássaro mágico Uirapuru. Com a narração de alunos da Casa, o espetáculo será enviado no dia 30 de julho, às 20h, via WhatsApp.

Sobre a Casa da Cultura de Canaã

A Casa da Cultura é um centro cultural mantido pela Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o objetivo de contribuir na democratização do acesso à cultura e valorização das mais diversas manifestações e expressões artísticas da região.

