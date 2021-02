Prefeita reforça compromisso em “cuidar das pessoas” ao lançar Cartão Social Alimentação

O senhor Paulo Martins Ribeiro trabalha de sol a sol recolhendo latinhas para a reciclagem. Assim, ele busca, honestamente, o sustento. Agora, ele garante que a mesa vai ficar mais farta com o benefício de R$ 150 mensais que passa a receber, com o lançamento do Cartão Social Auxílio Alimentação, da prefeitura de Canaã.

O senhor Paulo foi o primeiro a receber o cartão, das mãos da prefeita Josemira Gadelha, durante evento de lançamento oficial, realizado no Centro Comunitário do Residencial Canaã.

Como ele, outras 4 mil famílias devem ser beneficiadas. O cartão vem substituir as cestas básicas, que já eram entregues às famílias em situação de vulnerabilidade. Para receber, a família deve ter renda máxima de R$ 179 por pessoa. Os cadastramentos serão feitos nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) do Novo Horizonte e do Novo Brasil, além do Centro Comunitário do Residencial Canaã.

“É motivo de muita alegria começar o mês e dizer que já iniciamos a entrega desse cartão. Meu compromisso é fazer esse valor chegar a R$ 300, e já vamos encaminhar essa proposta para a Câmara”, destacou a prefeita de Canaã, Josemira Gadelha.

Josemira destacou, aos presentes, o desejo de fazer um governo voltado para o cuidado com as pessoas. “Em todo o momento, desde que sentei na cadeira de prefeita, eu penso em vocês, penso em cuidar das pessoas. Também estamos trabalhando para trazer mais dignidade a todos, por meio do emprego e renda, da educação e da habitação”, completou.

O secretário de Desenvolvimento Social, Ronaldo Araújo, também reforçou que a entrega do cartão “traz dignidade às famílias e o empoderamento de poder ir ao comércio local de sua preferência e comprar o que precisar”.

Já o secretário de Governo, Roberto Andrade, lembrou que as famílias do Residencial Canaã já foram beneficiadas, recentemente, com a entrega de 933 casas e com uma escola. “É um grande orgulho para todos nós vermos aqui essa esperança renovada”.

