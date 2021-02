Alguém já sorriu quando você falou que era do Maranhão

Se sim, isso se chama xenofobia é o que estamos vendo atualmente no BBB21, casos como esses são bem mais comuns do que se imagina. Em Parauapebas é muito fácil encontrar migrantes de outros estados como exemplo do Maranhão, essas pessoas que por sua maioria vem pra Parauapebas em busca de uma vida melhor, quando chegam aqui se deparam com muito preconceito e até mesmo humilhação pelo fato de terem um sotaque diferente ou se vestirem de outra forma e ate mesmo comerem algo diferente de nós paraenses.

Bianca Santos Silva, 23 anos vinda da Cidade de Chapadinha disse ter sofrido muito quando chegou em Parauapebas. A jovem disse que percebeu muita indiferença quando falava que era de outra cidade e por ter um sotaque bem forte.

O seu Ricardo Gomes de Araújo de 57 anos que reside na cidade de Parauapebas à 28 anos disse que ao chegar na cidade nos anos 90 a população da época era mais receptiva mas a partir de 2000 percebeu que uma simples brincadeira começou a virar caso serio. A respeito da naturalidade do povo maranhense que é o principal alvo nas rodas de conversa, chegando até a constranger algumas pessoas com esse tipo de brincadeira.

O ódio e repulsa que caracterizam a xenofobia estão, geralmente, relacionados com questões históricas, sociais, econômicas, culturais, religiosas etc. A xenofobia sempre é fruto do desconhecimento do outro e surge acompanhada de estereótipos que reforçam o preconceito sobre determinado grupo.

Da redação