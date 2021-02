Jovem agride pai e avó no bairro Nova Vida

Com apenas 21 anos o jovem que teve seu nome preservado por medo, agrediu na noite da ultima segunda-feira, 08 por volta das 20h30min no bairro Nova Vida em São Gonçalo do Piauí o pai e o avó.

A policia recebeu uma denuncia de agressão e em seguida uma viatura com policias se deslocaram ao até o endereço citado para averiguar se realmente procedia, ao chega ao local a policia se deparou com o individuo com um canivete em punho, de imediato foi dado voz de prisão ao mesmo, mais ele resolveu abrir fuga deixando a arma branca no chão.

A policia fez a perseguição ao jovem que correu em direção a um ginásio, e sem perder tempo os policiais fecharam o cerco na área e conseguiram prender o acusado que se escondeu dentro da quadra de esportes, após a prisão encaminharam ele até a Delegacia Regional de Policia Civil de Água Branca, onde se encontra a disposição da policia.