Vale investe na Boston Metal para fomentar a produção de aço livre de carbono

A Vale informa que concluiu um investimento de US$ 6 milhões na Boston Electrometallurgical Company para adquirir uma participação minoritária e promover o desenvolvimento de uma tecnologia focada na descarbonização do aço. A Boston Metal tem uma base de acionistas diversificada que inclui fundos de venture capital, empresas de mineração e investidores privados.

A Boston Metal é uma empresa pré-operacional, fundada em 2012 por professores do Massachusetts Institute of Technology (MIT), cujo objetivo é o desenvolvimento de uma tecnologia inovadora denominada Molten Oxide Electrolysis (MOE), que reduz óxidos metálicos como o minério de ferro com o uso de eletricidade. Este processo MOE possibilitará a transformação de minério de ferro para a produção de aço com emissão zero de CO2.

Os valores captados pela Boston Metal serão usados para financiar o desenvolvimento da tecnologia.

O investimento na Boston Metal está em linha com o pilar estratégico “Novo Pacto com a Sociedade” da Vale. A Vale está empenhada em liderar a transição para a mineração neutra em carbono e promover um portfólio de produtos de alta qualidade e tecnologias inovadoras para fornecer soluções de escopo 3.

vale.com