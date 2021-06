Prefeitura Canaã retira os tapumes do último trecho da Avenida Weyne Cavalcante

Quem gosta de pedalar ou caminhar pela nova Avenida Weyne Cavalcante agora vai poder percorrer todo o trecho da via, da saída para Xinguara até o acesso do Distrito Empresarial, sem interrupções. É que a prefeitura de Canaã, por meio da Secretaria Municipal de Obras, retirou os tapumes do último trecho em obras do canteiro central da via, entre a esquina da Avenida dos Pioneiros e e a Teotônio Vilela, no centro.

Com isso, praticamente toda a avenida está revitalizada, embora a prefeitura ainda trabalhe em um novo trecho, que vai dar acesso à nova TransCarajás. Todo o perímetro da nova Weyne, com mais de 6 km, conta com ciclovia, estacionamento, calçadas acessíveis e iluminação em LED.

“É uma avenida de ótima qualidade, naquela nossa meta de tornar Canaã dos Carajás cada vez mais uma cidade com maior qualidade de vida, uma cidade que oferece para o seu povo as condições pra se viver bem”, comentou o secretário municipal de Obras, Zito Augusto.

Segundo ele, em breve será iniciada a revitalização também de todo o asfalto da Avenida, e está em planejamento a realização de novos pontos de drenagem, para evitar alagamentos. “Estamos muito animados e felizes em poder agora, até o final desse mês, estar entregando essa obra para o povo de Canaã dos Carajás”, completou.

Ascom/Pmcc