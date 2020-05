Prefeitura começará a pagar Gira Renda para feirantes

COMUNICADO

A Prefeitura de Parauapebas começará a distribuir, a partir desta quarta-feira,13, os cartões do Gira Renda para 330 feirantes do Rio Verde e Cidade Jardim, no valor de R$ 100. O benefício do programa, que será em caráter temporário, auxiliará as famílias que tiveram suas atividades suspensas entre os dias 4 e 10 deste mês, conforme Decreto nº 517/2020.

Posteriormente, será divulgada a relação dos que trabalham na Feira do Produtor.

Feirante, acesse AQUI a tabela com a relação dos nomes e compareça ao prédio do Programa Gira Renda, na rua D, bairro Cidade Nova, no dia e horário definidos pela prefeitura, para evitar aglomerações e o risco de contaminação pelo coronavírus. Proteja-se e use máscara!

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP