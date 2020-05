Cartões Merenda em Casa serão entregues a partir desta quarta-feira, 13

Como medida de segurança contra a covid-19, pais devem comparecer sozinhos, com máscara e apresentar documento com foto. É aconselhável levar a própria caneta

Após conclusão dos trâmites necessários, os alunos vão começar a receber, a partir desta quarta-feira, 13, os cartões do Programa Merenda em Casa, no valor de R$ 50 para cada filho que estuda na rede municipal de ensino. São mais de 47 mil alunos beneficiados com o projeto estabelecido pela Lei nº 025/2020 da Prefeitura de Parauapebas, o que significam mais de R$ 2,3 milhões, por mês, destinados para o reforço alimentar de crianças e adolescentes durante a pandemia da covid-19.

Além de garantir melhorias na alimentação, o Merenda em Casa vai contribuir com a economia local, já que o cartão é destinado à compra exclusiva de produtos alimentícios nos estabelecimentos comerciais credenciados. O cartão que os pais irão receber a partir de amanhã já estará com o dinheiro disponível, e a partir de junho o recurso será liberado no primeiro dia útil do mês.

“O governo entende que é um direito que não pode faltar. É uma forma de garantir a alimentação do aluno no seu dia a dia, sabendo que muitos alunos têm a merenda escolar como a refeição mais importante do dia. Vão receber os cartões todos os alunos matriculados na rede pública. Vamos iniciar a entrega e os pais não devem se preocupar, pois este direito já está garantido. É só seguir o cronograma”, orienta Antonino Brito, secretário-adjunto de Educação.

Entrega

A entrega ocorrerá em todas as escolas da rede, nas zonas urbana e rural, até a próxima segunda-feira, 18, de acordo com o local e horário em que o aluno está matriculado.

É de fundamental importância obedecer ao calendário de entrega para evitar aglomerações e assim garantir a segurança de todos. Confira o cronograma:

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS DO CAMPO: 13 a 15 de maio

Dias 13 e 14 – Escolas de Educação Infantil (zonas urbana e rural)

Dias 13, 14 e 15 – Escolas de ensino fundamental (zona rural)

Horário: 8h às 11h e das 14h às 17h

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL URBANAS: 13 A 18 de maio

Dia 13: Alunos do 1º Ciclo (1º, 2º e 3º ano)

Dia 14: Alunos do 2º ciclo (4º e 5º ano)

Dia 15: Alunos do 3º ciclo (6º e 7º ano)

Dia 18: Alunos do 4º ciclo (8º e 9º ano)

Horário: 8h às 14h e das 15h às 18h

EJA/Cepeja

Dia 13

Horário: 15h às 18h e das 19h às 22h

Orientações de prevenção

Para receber os cartões, os pais/responsáveis (ou alunos maiores de 18 anos) deverão seguir o cronograma de acordo com a série e no horário em que o aluno estuda, portando documento oficial com foto e usando máscaras, como estabelece o decreto municipal.

Apesar de haver canetas disponíveis, é aconselhável que todos levem a sua, aumentando a eficácia das medidas de prevenção contra a covid-19.

Os profissionais responsáveis pela entrega dos cartões estão sendo orientados sobre os procedimentos de segurança e já foram devidamente munidos com Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), como luvas e máscaras. As medidas de prevenção adotadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) também contaram com desinfeção dos espaços e distribuição de álcool em gel.

“O governo municipal trabalhou muito para executar este programa, assim como os educadores também têm desenvolvido um trabalho importantíssimo. A colaboração dos pais é essencial para que a gente tenha êxito nesta ação. Fiquem atentos ao cronograma e demais orientações de prevenção”, reforça Antonino Brito.