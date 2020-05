Serviço de orientação sobre COVID-19 é reforçado em Parauapebas

As medidas de combate à pandemia da COVID-19 ganharam reforço em Parauapebas, no sudeste do Pará. A partir desta semana o atendimento do Disque Covid, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) passa a ser online, com atendimento 24 horas. A ação conta com a parceria da Vale.

O serviço disponível à população passa a ser feito pelo número (31) 98625-3239, via whatsapp, disponível diretamente no link https://bit.ly/ESParauapebas. O acesso permite o contato com os profissionais da empresa Eu Saúde, que assumiu o atendimento desde hoje, 11/5, para tirar dúvidas e receber orientações sobre a COVID-19. A medida visa contribuir com a triagem inicial de pacientes e vai auxiliar na identificação e no monitoramento dos casos suspeitos de coronavírus na cidade.

A ação soma-se a outras iniciativas que a Vale tem apoiado no município no combate à pandemia COVID-19 como o estabelecimento de barreiras sanitárias, nos acessos da cidade. A medida tem como objetivo rastrear e monitorar casos suspeitos de Covid-19. Para realização das aões, a Vale apoiou os municípios com a contratação de profissionais especializados (técnicos de enfermagem) e na aquisição de equipamentos, como termômetros infravermelho digital.

A empresa também apoiou a higienização de ruas e ambientes públicos em Parauapebas, doando produtos como hipoclorito de sódio (12%) e detergente clorado, utilizados pelo poder público como reforço à desinfecção de espaços: praças, rodoviárias, paradas de ônibus, hospitais, unidades básicas de saúde e outras estruturas públicas que recebem a população em geral. Além da doação de equipamentos de proteção individual para os profissionais que atuam no Hospital Geral de Parauapebas, como máscaras e luvas cirúrgicas descartáveis e aventais plásticos entregues nas últimas semanas.

