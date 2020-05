Obras avançam no bairro Jardim Ipiranga

“Melhorou bastante porque, antes, não tinham as canaletas aqui; já colocou, já deu uma melhorada. Antes, o esgoto escorria pela rua. Tendo em vista o que era antes, já melhorou e vai melhorar ainda mais, quando concluir a obra”. Esse relato é do Cosme dos Santos, 33 anos, morador do Jardim Ipiranga.

Ele se refere aos serviços de meio-fio, sarjetas, manilhas, terraplanagem e pavimentação asfáltica que a Prefeitura de Parauapebas está realizando para a comunidade.

José dos Reis, um senhor de 59 anos de idade que também mora no Jardim Ipiranga, também já teve a sua rua atendida com os serviços da Prefeitura.

“Logo quando eu vim pra cá, isso aqui era uma escuridão maior do mundo, há quatro anos. Hoje, pelo menos tem iluminação; já o asfalto, melhorou”, relata, bastante satisfeito.

As obras estão em andamento e, além da melhoria na infraestrutura, contribuem com a economia local, gerando cerca de 150 empregos.

Texto: Sara Dias / Fotos: Irisvelton Silva

Assessoria de Comunicação/PMP