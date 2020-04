Prefeitura começará obras das UBS do Rio Verde e Cidade Jardim na próxima semana

As comunidades do Rio Verde e do Cidade Jardim serão beneficiadas com a construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), uma em cada bairro. Na tarde desta quarta-feira (1º), o prefeito de Parauapebas, Darci Lermen, e o secretário de Obras, Wanterlor Bandeira, assinaram a Ordem de Serviço (OS) autorizando o início das obras para semana que vem.

“Estamos felizes por mais essa conquista, especialmente por iniciarmos as obras da UBS do Rio Verde, que é um desejo antigo da comunidade. É mais investimento em saúde que estamos realizando, focando na Atenção Básica, portanto, em prevenção”, destaca Darci. A UBS será construída em uma área da prefeitura localizada na rua JK, esquina com a Minas Gerais.

O valor de cada uma das UBSs ficará na casa dos R$ 2 milhões. Parte do recurso é verba federal liberada por meio de emendas parlamentares. “Quero agradecer ao deputado federal Edmilson Rodrigues por destinar essa verba para a saúde do nosso município, assim como ao Josué Bengston, que fez a emenda quando era deputado”, assinala Darci Lermen.

As UBSs serão construídas conforme padrão do Ministério da Saúde. Cada uma comportará quatro equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) que atenderão 16 mil pessoas, em cada um dos bairros. A construção dos chamados “postinhos” de saúde conta com a contrapartida financeira do município. Conforme a Ordem de Serviço, o prazo para a conclusão das obras é fevereiro de 2021.