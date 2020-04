Sargento da PM é baleado durante uma tentativa de assalto

Um Sargento da Polícia Militar foi baleado durante uma tentativa de assalto na avenida 7, no bairro do Maiobão em São Luís na noite desta terça-feira (31).

Ele foi identificado como Airton, foi atingido com um tiro no braço e foi encaminhado para o hospital por militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM). O estado de saúde dele é estável.

De acordo com informações, dois homens chegaram em uma moto para assaltar o Sargento e atiraram duas vezes, o PM revidou com 6 tiros e os suspeitos fugiram deixando a moto no local.

Segundo os registros, a moto é roubada e os policiais ainda estão realizando as buscas em áreas próximas, mas sem nenhuma apreensão.

Fonte: enquantoissonomaranhao.com.br