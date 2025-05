Prefeitura de Parauapebas alerta contribuintes sobre tentativa de golpe

A Prefeitura de Parauapebas, informa que foram identificadas novas tentativas de golpe tendo como alvo os contribuintes do município. Os golpistas utilizam indevidamente o nome do Departamento de Arrecadação do Município (DAM), vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ).

A gestão municipal reforça à população que nem o DAM, nem qualquer outro órgão da gestão municipal envia boletos, mensagens (SMS, WhatsApp) ou links para pagamento de tributos por meio de terceiros e, por isso, solicita aos contribuintes que não compartilhem dados pessoais ou realizem pagamentos por canais não oficiais.

Como realizar o pagamento de impostos de forma segura?

• Carnês do IPTU 2025 estão sendo entregues fisicamente nas residências pelos agentes de fiscalização. Antes de finalizar o pagamento, verifique os dados do beneficiário e confirme que se trata da Prefeitura Municipal de Parauapebas.

• Para emitir ou baixar carnês e guias de pagamento, o contribuinte deve acessar o site Desenvolve Parauapebas (https://desenvolve. parauapebas.pa.gov.br).

• O contribuinte também pode dirigir-se à sede do DAM, localizada à rua F, nº244, Bairro União, para emissão de guias de pagamento.

A gestão municipal informa algumas medidas adicionais que podem garantir a segurança dos contribuintes:

• Não clique em links suspeitos recebidos por e-mail, SMS ou redes sociais.

• Desconfie de cobranças urgentes ou ameaças de bloqueio de serviços municipais.

• Verifique a autenticidade de boletos no site oficial antes de pagar.

A prefeitura reforça que segue monitorando os processos de arrecadação para garantir a segurança e reitera que qualquer irregularidade deve ser denunciada às autoridades competentes.

Canais Oficiais de Contato do Departamento de Arrecadação Municipal:

Endereço: Rua F, 244 – Bairro União

Telefones: (94) 99198-3060 | (94) 99188-7510

E-mail: [email protected]

Assessoria de Comunicação / PMP 2025