Suspeito de queimar mulher em tentativa de feminicídio na Grande Belém

Um homem foi preso em flagrante no distrito de Outeiro, em Belém, suspeito de tentativa de feminicídio contra a companheira. O caso ocorreu na última segunda-feira (19), quando a vítima foi agredida e sofreu queimaduras pelo corpo, supostamente feitas pelo investigado.

De acordo com a PC, a equipe policial foi acionada por uma assistente social da Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci, informando que uma mulher deu entrada na unidade com diversas queimaduras de terceiro grau supostamente causadas pelo companheiro.

Os policiais civis foram ao local e conseguiram constatar as lesões sofridas pela vítima, que informou ter sido agredida fisicamente no último domingo (18) após uma discussão com o companheiro. A mulher relatou que, ao tentar retirar seus pertences da residência na segunda-feira (19), o sujeito anunciou que atearia fogo nos objetos pessoais da mulher.

Ela foi atingida com um líquido inflamável. Na ocasião, o investigado iniciou o incêndio, causando diversas queimaduras na vítima.