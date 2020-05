Prefeitura de Parauapebas intensifica atendimento pelos serviços assistenciais

As mudanças chegaram de uma hora para outra com o surgimento da covid-19, e, para uma nova realidade, novas formas de aplicar políticas públicas emergenciais foram adotadas pela Prefeitura de Parauapebas. As adaptações foram realizadas para que o direito ao bem-estar do cidadão chegue no tempo certo.

Neste período, a Central de Cadastro Único, Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro Referência Especializado de Assistência Social (Creas) realizaram mais de seis mil atendimentos presenciais pré-agendados e via telefone.

A maior procura foi pelos serviços do CadÚnico, que no período de março a maio deste ano atendeu mais de 2,4 mil pessoas. A central é a base de dados das famílias brasileiras em situação de pobreza e de extrema pobreza e ainda concentra informações sobre as políticas públicas federais, estaduais e municipais.

Já outros benefícios são viabilizados nos Cras instalados no Rio Verde, Altamira, bairros da Paz e Minérios, e ainda três equipes volantes. Os centros são responsáveis em disponibilizar e orientar as famílias sobre os auxílios alimentação e de enxoval e também atuam por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O trabalho social com famílias e as oficinas de capacitação, artesanato e artes marciais foram adaptadas para a nova realidade. Agora, a interação e o acompanhamento dos usuários são feitos por videochamadas.

“Mesmo durante a pandemia, estamos levando os benefícios até as pessoas que mais precisam, pois a maioria dos serviços ofertados por nós tem caráter essencial e auxiliam no bem-estar da população mais vulnerável do município”, diz Celso Ricardo de Souza, secretário de Assistência Social.

Foram disponibilizados novos números de telefone e as equipes receberam todos os equipamentos de proteção necessários para o atendimento individualizado nas residências das famílias caso seja necessário.

ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO

Acolhimento Provisório Emergencial para Pessoas em Situação de Rua – Atualmente, 23 pessoas estão recebendo atendimento e acompanhamento de equipe especializada com psicólogos, assistentes social, monitores e enfermeiros, estes últimos cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Este serviço é realizado pela equipe de abordagem social, que diariamente está nas ruas na busca ativa de pessoas que tenham interesse de participar do serviço de acolhimento ofertado pela equipe do Creas.

Acolhimento Institucional para Migrantes Venezuelanos

Outro espaço de acolhimento é destinado a um grupo de 47 venezuelanos que também recebem atendimento multidisciplinar. Por conta da pandemia foram intensificadas as orientações de controle do vírus como a redução na circulação dos imigrantes pelas ruas da cidade.

Aconchego do Idoso

Um grupo de 18 idosos continua sendo atendido no Aconchego. Os cuidados com a higiene e limpeza, a distribuição de máscaras, luvas e álcool em gel para todos os servidores e acolhidos vêm fazendo a diferença. Frequentemente, são realizados diálogos que mostram os benefícios do distanciamento social em uma época em que as visitas e o forró semanal estão suspensos para evitar a transmissão do vírus. Caso seja necessário, também será possível fazer isolamento de pessoas acolhidas que venham apresentar sintomas da covid-19.

Acolhimento Esperança

Um espaço aconchegante e cheio de cor que foi entregue este mês. O novo Acolhimento Esperança é uma obra realizada em parceria com a mineradora Vale. São 23 crianças e adolescentes que estão recebendo todos os cuidados necessários para a manutenção de seus direitos e dignidade.

Se precisar, ligue:

Serviço de Abordagem Social: (94) 99291-2026

Cadastro Único: (94) 3346-8224 e (94) 99300-7416

Sobreaviso Funerário: (94) 99909-4500

Equipe Técnica Local: (94) 3346-8224

Creas: (94) 3346-3235

Cras Da Paz: (94) 3356-1117 e (94) 98188-7630

Cras dos Minérios: (94) 3352-1227 e (94) 98188-7878

Cras Rio Verde: (94) 3346-7266 e (94) 98188-7746

Cras Altamiro Borba: (94) 3346-2016 e (94) 98188-7403

Cras Nova Carajás: (94) 98188-7509 e (94) 98188-1159