Prosap: obras de microdrenagem avançam em mais um trecho no Rio Verde

Para isso, foi necessário interditar o trecho entre rua Dom Pedro e Igarapé Ilha do Coco, com prévia comunicação aos moradores do bairro

Nesta segunda-feira, 25, o cronograma de microdrenagem do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap) avançou em mais um trecho, com intervenção na rua 15 de Novembro, no bairro Rio Verde. A interdição da via ocorre entre a rua Dom Pedro e o Igarapé Ilha do Coco.

Os moradores que residem na área e no entorno foram comunicados sobre o início da obra na semana passada pela equipe técnica da área social do Prosap. Houve também reforço na comunicação por meio de mídia volante (carro de som) com recomendações quanto aos cuidados com as crianças na área da obra e os transtornos temporários que serão gerados com as atividades.

O cronograma de trabalho da microdrenagem também segue com equipes em outras áreas, tanto no bairro Rio Verde, como no União, conforme abaixo:

Rua Sol Poente, entre avenida Beira Rio e rua Guanabara, bairro Rio Verde.

Rua Guanabara, entre as ruas Sol Poente e Rio de Janeiro, bairro Rio Verde.

Rua O, entre as ruas 18 e 19, bairro União.

De acordo com o engenheiro civil e sanitarista do Prosap, Roginaldo Rebouças, há ainda outros locais com equipes, mas nessas áreas o serviço consiste, exclusivamente, na supressão de vegetação e no resgate da fauna. Os locais atendidos compreendem o trecho que segue da rua Rio de Janeiro, no Rio Verde, até a rua F, no União; e ainda no bairro Liberdade, entre as ruas Santa Catarina e a Perimetral Norte.

A autorização para a supressão de vegetação, que é vinculada à Licença de Instalação (LI) referente ao Prosap, ocorreu em fevereiro deste ano. A licença prevê a supressão de uma área correspondente a 36,84 hectares, com adoção de medidas para minimizar os impactos diretos e indiretos oriundos dessa primeira etapa de implantação da obra.

Geração de emprego

À medida que as obras avançam, crescem também novas oportunidades. Desde o início da microdrenagem do programa, em abril deste ano, 300 empregos entre diretos e indiretos já foram criados. “Realizamos novas contratações para atender as necessidades do projeto”, destaca o engenheiro Sérgio Sábia, da empresa Transvias.

Em campo, atenção imprescindível às medidas de prevenção da covid-19, com o uso reforçado dos equipamentos de proteção individual e os cuidados necessários para evitar a contaminação de trabalhadores.

Atendimento à comunidade

Como o atendimento presencial nos órgãos municipais segue suspenso, a comunidade pode tirar dúvidas, fazer perguntas ou registrar manifestação sobre o Prosap. O telefone para contato é o (94) 99973-0476 (ligação e mensagem) e e-mail: prosap.atendimento@parauapebas.pa.gov.br