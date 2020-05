Ordem de serviço para início das obras da TransCarajás é assinada

Quem chegou a Canaã como pioneiro, ainda na década de 80, sonhava que, ao menos, as saídas do município, que ainda eram estradas de terra, fossem trafegáveis durante todo o ano. Com a chegada do progresso à região, os sonhos foram ficando maiores, e nesta terça-feira (26), um dos mais marcantes começa a se tornar real. A TransCarajás, estrada idealizada pelo município para ligar Canaã ao Rio Araguaia, começa a sair do papel. Nesta terça foi assinada pelo prefeito Jeová Andrade, na companhia de representantes do legislativo e do secretário de Obras, a Ordem de Serviço para o asfaltamento dos primeiros 17,6 Km da via.

A obra será executada completamente com recursos próprios, por meio do Pacote de Obras do Pacto por Canaã. “Estamos aqui com muita alegria no coração, nesse momento especial, assinando a ordem de serviço do primeiro trecho da nossa tão sonhada TransCarajás. É uma obra que será muito importante para Canaã e toda a região”, comentou o prefeito Jeová Andrade, no momento da assinatura.

O secretário Municipal de Obras, Wilson Reis, definiu como “uma satisfação muito grande fazer parte dessa história”. “É uma obra que estará atendendo a nossa cidade, que estará trazendo um benefício muito grande para toda a população”.

Já o presidente da Câmara de Vereadores, Wilson Leite, lembrou que a TransCarajás “vai integrar Canaã dos Carajás com todo o Brasil”. “Uma obra tão sonhada, não de grande valor econômico, mas de grande valor social. Eu não tenho dúvida de que esse é um sonho de todo canaense”.

Para o vereador João Nunes, que também participou da solenidade, após o fim dessa etapa, a TransCarajás deve continuar avançando. “Somos gratos a Deus por essa oportunidade, com certeza, no final do ano vai ter uma nova etapa que vai chegar até o Posto 70, como é conhecido”.

Por fim, o vereador Flávio Gomes parabenizou o prefeito Jeová Andrade e todas as autoridades envolvidas nessa conquista. “Quem ganha com isso somos nós de Canaã dos Carajás”.

ascom.canaa