Disk Covid Parauapebas oferece consultas online

Quem apresenta sintomas suspeitos da Covid-19 pode contar com o serviço de telemedicina disponível pelo Disk Covid Parauapebas, no número (031) 98625-3239. Profissionais de saúde preparados estão disponíveis 24h por dia, todos os dias da semana, para atender a população em consultas _online_ e tirar dúvidas sobre os serviços de saúde disponíveis no município.

“O Disk Covid realiza atendimento remoto, não só de orientação para a população, mas também de consultas com profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. O contato pode ser feito via ligação telefônica ou por mensagem no aplicativo whatsapp”, detalha Anna Tomaz, diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A estudante Liliane Viana usou o serviço para fazer uma consulta _online_ e não se arrependeu. Pelo contrário. “Minha filha estava com alguns sintomas, teve episódios de vômito e febre, entrei em contato com o Disk Covid e recebi as orientações do profissional de saúde de como proceder no caso dela. Fomos muito bem atendidas, recomendo o serviço”.

Sobre o Disk Covid

O serviço é realizado pela empresa Eu Saúde, contratada pela Vale em mais uma parceria com a Prefeitura de Parauapebas no enfrentamento ao novo coronavírus no município.

Além de fornecer orientações para a população e consultas _online_, contribuindo assim para diminuir a demanda nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), UPA e Pronto Socorro, as equipes do Disk Saúde também realizam o monitoramento das pessoas que tiveram resultado positivo para a Covid-19 e de seus familiares.