Prefeitura executa obras de drenagem e pavimentação no bairro dos Minérios

Moradora da rua 33, no bairro dos Minérios, a aposentada Maria Neuza Rodrigues, 75 anos, está feliz da vida com os serviços que a Prefeitura de Parauapebas vem realizando. E não é pra menos. Ela conta que o sofrimento era grande: todas as vezes que chovia eram noites sem dormir diante da preocupação em saber que a qualquer momento a água poderia invadir sua residência.

“Aqui alagava muito, bastava chover e a água entrava na casa. A gente acordava às 2 horas da madrugada para bater rodo e tirar a água até amanhecer. Agora com esse serviço ficou muito bom; nós agradecemos muito, estamos muito felizes com esse trabalho que a prefeitura está fazendo para os moradores”, afirma dona Maria Neuza.

O serviço realizado no bairro dos Minérios é mais uma importante obra de infraestrutura urbana: construção de um sistema de drenagem profunda e superficial, meio-fio, além da recomposição asfáltica que resolverá problemas de alagamento das casas e vias, poeira e lama que prejudicavam os moradores da área.

Agora, é fácil encontrar gente do bairro com sorriso de orelha a orelha. Assim como dona Neuza, quem não esconde o entusiasmo com a drenagem e o asfalto colocado na frente da sua residência é a dona de casa Ciça Ferreira, 58 anos, moradora da rua 33 há dez anos.

Enquanto observa as máquinas e os homens trabalhando, ela consegue imaginar a felicidade da criançada, que agora poderá se divertir e ainda passear de bicicleta. “Aqui era muita lama e poeira, agora não vamos mais pisar na lama. Vai ficar muito bom para as crianças correrem e brincarem na rua. Melhorou demais”, alegra-se a dona de casa.

Moradora da rua 29, onde os serviços estão concluídos, Eliane Gomes também só faz agradecer pelos benefícios que chegaram com a obra, especialmente num bairro cheio de criança e que necessitava desse olhar diferenciado.

“Vai melhorar bastante porque antes a poeira era demais. Época de inverno alagava tudo aqui, principalmente os bueiros que estouravam. Vai melhorar 100%, é melhor qualidade de vida. Aqui é um bairro que tem muita criança, então necessita que a prefeitura sempre olhe pela gente”, defende Eliane.

De acordo com o engenheiro Renato Calil, da Secretaria Municipal de Obras (Semob), os serviços foram realizados nas ruas 28, 29, 31,32, 33, 34 e av. 01. Antes da pavimentação, informa ele, foram construídos mil metros de sistema de drenagem profunda e superficial. “A previsão é que até o final do mês a obra seja totalmente concluída e entregue aos moradores”, diz o engenheiro responsável pela obra.