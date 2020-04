Prefeitura inicia maior obra de saneamento e macrodrenagem de Parauapebas

Os moradores de Parauapebas começaram a semana recebendo boas notícias. É que a prefeitura iniciou na manhã desta segunda-feira, 6, as obras do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap), que vai beneficiar diretamente mais de 25 mil famílias residentes em bairros de sua abrangência.

Trechos de vias nos bairros União e Rio Verde foram interditados para o início da execução das obras que vão incluir Parauapebas na lista das melhores cidades do Brasil em qualidade de vida, considerando toda a infraestrutura de saneamento básico a ser implantada. Os transtornos são inevitáveis, mas ao final a população irá contemplar um outro cenário e ganhará qualidade de vida.

Reginaldo Rocha, engenheiro sanitarista civil do Prosap, explicou que nesse primeiro trecho será realizado cerca de 1,5 quilômetro de rede de microdrenagem. “Vai mudar para melhor a qualidade de vida da população, pois é uma obra que vai colaborar com a redução dos impactos causados nos períodos das enchentes, muito comum em nossa região, além de proporcionar outras opções de lazer nessa área com ciclovia, uma via para caminhada, equipamentos públicos de academia”, pontuou ele.

Dona Maria das Graças Neves mora há 33 anos no bairro União. Da janela do sobrado onde vive, ela contemplava, feliz, o serviço dos trabalhadores. “Quando a gente mora em área de risco, tem que se precaver. Minhas coisas são suspensas. Ao chover, em janeiro, ergo tudo. Essa obra vai ser muito importante porque há muito tempo esperamos por ela. Acho que eles estão fazendo o trabalho muito perfeito, na hora exata, porque as chuvas melhoraram e a gente espera que tudo dê certo”, disse.

Geração de emprego

Para o início da obra, o engenheiro Sérgio Sábia, da empresa Transvias, informou que foram contratados 60 profissionais para vagas de operador de máquinas, armador, pedreiro, ajudante, carpinteiro, dentre outras funções. “Em 1º de abril retomamos as contratações dando preferência para as pessoas que já estavam no processo inicial, expandindo para o restante da população. Vamos evoluir esse número a partir de maio, com a parte de terraplanagem, chegando a 300 funcionários”, antecipou ele, para observar que o Prosap também vai gerar empregos indiretos, como no setor de alimentação.

Sérgio Sábia destacou que a empresa está atenta às ações preventivas relacionadas à pandemia do coronavírus: “Estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e em conformidade com o decreto municipal, exatamente para minimizar os riscos entre os trabalhadores. Essa segurança é importante para garantir a continuidade da obra e do funcionário, no seu retorno para casa. Todos usando os Equipamentos de Proteção Individual”, reforçou.

O dia também foi especial para Antônio Lima e Adão Aguiar, que estavam fora do mercado de trabalho e agora se sentem aliviados. “Eu estava desempregado há um ano, mas Deus abriu essa oportunidade. Só em estar trabalhando aqui, para a melhoria do povo de Parauapebas, já é um orgulho pra mim”, disse o encarregado de drenagem Antônio Lima.

“Estar há cinco anos desempregado não é brincadeira. Mas meu orgulho mesmo é de estar trabalhando na cidade que moro, porque eu saía pra trabalhar em outras cidades, mas hoje estou trabalhando aqui”, comemorou o armador Adão Aguiar, para afirmar que todos os cuidados de prevenção ao Covid-19 estão sendo tomados. “Eu me cuido e cuido dessa galera também. Eles fazem parte da minha vida. Me preocupo com eles como se fossem meus filhos. Estamos em campo e fazendo uso de máscaras, álcool em gel. Tudo o que a gente faz para a saúde da gente não tem preço”.

Interdições no trânsito

O Prosap conta com a atuação dos agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) para a sinalização das alterações nas vias, conforme a execução da obra, e a prefeitura conta com a colaboração e compreensão dos munícipes com os transtornos gerados pela poeira, deslocamento e barulho das máquinas.

É preciso que a população fique atenta aos canais oficiais da prefeitura para se informar sobre as interdições que ocorrerão de forma gradual e programada, de acordo com o avanço das obras que prometem mudar a cara de Parauapebas.