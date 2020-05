Prefeitura irá sortear 80 novilhas para produtores do Projeto Leite a Pasto

Mesmo em meio à pandemia da covid-19, a Prefeitura de Parauapebas está empenhada em manter o compromisso com o produtor rural de fortalecer a cadeia produtiva de leite do município. Cerca de 80 novilhas da raça girolando chegaram neste sábado, 2, para serem sorteadas e entregues, nesta primeira etapa, a 15 produtores inscritos no Projeto Leite a Pasto.

Os produtores contemplados na modalidade reestruturação irão receber da Secretaria de Produção Rural (Sempror), diretamente em suas propriedades, cinco novilhas prenhas, prontas para reprodução, que serão sorteadas nesta segunda-feira, 4, a partir das 14 horas.

O sorteio faz parte da programação do mês de aniversário de Parauapebas e estava previsto para ser realizado em meio a uma grande festa na zona rural, que precisou ser cancelada devido ao novo coronavírus. Agora, seguindo as orientações de prevenção, será transmitido por meio das redes sociais oficiais da prefeitura.

O projeto beneficia 60 produtores, distribuídos nas modalidades implantação e reestruturação. Mais cinco produtores foram contemplados com o Projeto Cordeiro Mais Carne, para fortalecimento da ovinocultura.

Os que estão na modalidade reestruturação do Leite a Pasto já possuem propriedades com pasto rotacionado e sistema de irrigação. Eles receberam no mês de março um kit de ordenha mecânica e, agora, receberão as cinco novilhas já em processo de reprodução.

“Dentro de um prazo específico e após a reprodução dessas matrizes, o produtor devolverá as novilhas na mesma categoria que ele recebeu. Posteriormente, esses animais serão entregues para outros produtores que forem inseridos no projeto”, explica o coordenador do projeto, Gilberto Vieira.

Os produtores que já trabalham com a produção leiteira, e estão na modalidade de implantação, recebem do governo municipal um hectare de pasto rotacionado, dividido em 20 piquetes, com todo o sistema de irrigação e cerca elétrica para dividir o pasto.

O secretário de Produção Rural, Elson Cardoso, considera o projeto muito importante para o desenvolvimento rural de Parauapebas. “O Leite a Pasto é totalmente sustentável. Com ele, em breve, vamos poder melhorar a qualidade do leite e aumentar a quantidade do que é comercializado atualmente, através de animais com a genética melhorada”, ressalta.