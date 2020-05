Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) volta a funcionar com algumas restrições

Devido ao momento de pandemia, o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) está com seus atendimentos presenciais suspensos. Mas, a partir desta segunda-feira, 04, o órgão vai abrir exceção e atender somente os seguintes serviços:

Entrega de RG – para as pessoas que precisam retirar o documento que já estava pronto;

– para as pessoas que precisam retirar o documento que já estava pronto; Entrega de CTPS – para os usuários que deram entrada e ainda não receberam a sua Carteira de Trabalho;

– para os usuários que deram entrada e ainda não receberam a sua Carteira de Trabalho; Entrega de CPF – para os usuários que deram entrada no mês de março;

– para os usuários que deram entrada no mês de março; Entrega de Certificados Militares – para os usuários que deram entrada nos seguintes casos:

– Certificado de Dispensa (2ª Via);

– Atestados de Desobrigação Militar;

– Certificado de Reservista – para quem serviu o Exército, Marinha e Aeronáutica, e solicitou por requerimento;

– Certificados de Isenção – para quem solicitou por requerimento.

Seguro Desemprego

Quem precisa dar entrada ao Seguro Desemprego e está com algum tipo de dificuldade para fazer o cadastro no site do governo federal, a equipe do SAC vai atender presencialmente, mas com agendamento prévio.

Atenção! Para atendimento a qualquer um dos serviços disponíveis, a orientação é que a pessoa ligue para o telefone: 3346-7250 e 3346-7251 e faça o agendamento.

Os atendimentos funcionarão de forma isolada, com horário e data a serem marcados no ato do atendimento telefônico, com uso de equipamentos de proteção individual, seguindo todos os protocolos de prevenção contra o novo coronavírus.

O SAC não está atendendo solicitações de documentos. Os serviços são somente para entrega de documentos solicitados anteriormente.

Em situações de perdas de documentos, o cidadão pode fazer o Boletim de Ocorrência (BO) pela Delegacia Virtual, no site: http://www.delegaciavirtual.pa.gov.br/.

Texto: Sara Dias / Foto: Felipe Borges (arquivo)

Assessoria de Comunicação/PMP