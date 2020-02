Prefeitura lança a I Campanha de Prevenção da Gravidez na Adolescência

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, (SEMSA), realizará no mês de fevereiro ações em âmbito municipal para fomentar as discussões a respeito de um tema de grande relevância, que é a Gravidez na Adolescência. Ao longo dos anos o Município conseguiu reduzir esses índices, no entanto, falar sobre o assunto é necessário, pois em 2019, 16% das crianças que nasceram no município foram de mães adolescentes na faixa etária de 13 a 19 anos.

“Diversos fatores concorrem para a gestação na adolescência. No entanto, a desinformação sobre sexualidade, sobre direitos sexuais e reprodutivos é o principal motivo,” destaca a enfermeira e supervisora da Rede Cegonha, Cleice Reis, responsável pela campanha.

Questões emocionais, psicossociais e contextuais também contribuem, inclusive para a falta de acesso à proteção social e ao sistema de saúde, incluindo o uso inadequado de contraceptivos, como métodos de barreira e preservativos (AZEVEDO, et al, 2019).

“Em Parauapebas, a SEMSA, através da Supervisão Rede Cegonha e o Programa Saúde na Escola (PSE) tem como principais atribuições apoiar o município no sentido de facilitar o acesso de adolescentes aos serviços de saúde, com ênfase na redução da gravidez na adolescência, promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos à saúde com base nas Diretrizes do Ministério da Saúde, de promoção da atenção integral à saúde de adolescentes e de jovens. Dessa forma, será possível divulgar ainda mais a ação e atingir o maior número de adolescentes possíveis”, afirma, Ana Lúcia Souza Silva, supervisora do Programa Saúde na Escola (PSE) responsável pela campanha.

O gestor da pasta da Saúde, destaca a importância de incentivar leis voltadas para a prevenção da gravidez na adolescência. “A gravides precoce se tornou um problema na saúde pública, com reflexos sociais, econômicos e financeiros. O prefeito Darci Lermen e eu compactuamos que, esse problema precisa ser combatido seriamente em todos os setores da sociedade, começando pela família, escola e profissionais da área da saúde. A campanha vai tornar a atenção básica mais acolhedora para o adolescente. Este é um tema muito importantes para todos, de maneira especial para a juventude. E nosso compromisso é promover a reflexão e conscientização, a partir da discussão com especialistas.” Afirma Gilberto Laranjeiras.

Programação:

1. Lançamento na rádio do programa + Saúde: O que você precisa saber hoje?

2. Ações nas escolas pactuadas no programa saúde na escola (PSE).

3. Tema transversal nas Escolas Municipais

4. Formação para professores da Educação Estadual

5. Formação dos Membros do NUCA-Núcleo de Cidadania dos Adolescentes.

6. I Colóquio sobre prevenção de Gravidez na Adolescência.