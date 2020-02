Vale e Prefeitura de Marabá celebram convênio para reforma de escolas e preservação do patrimônio histórico da cidade

A Vale e a Prefeitura de Marabá celebraram convênio no valor de R$ 3 milhões, na última sexta-feira (31). O recurso será destinado para a reforma de três escolas municipais e para a aquisição de móveis e equipamentos do futuro Museu do Palacete Augusto Dias. O convênio foi assinado durante a reinauguração pela Prefeitura da praça São Francisco, na Cidade Nova.

Marilza Leite, secretária de Educação, destaca a importância da reforma do ambiente escolar para o aprendizado. “São escolas tradicionais em nosso município situadas em três polos diferentes e, com uma grande demanda de alunos. Essas reformas trarão o aumento da autoestima deles e da comunidade e isso traz como resultado também a melhoria do aprendizado, o que é de fundamental relevância para nós”, diz a secretária. Serão reformadas as escolas Irmã Theodora, José Mendonça Virgulino e Pedro Peres dos bairros Independência, Nova Marabá e Marabá Pioneira, beneficiando 2.291 alunos.

Além de recurso para a educação, o convênio estabelece o apoio para estruturação do Museu do Palacete Augusto Dias. “No ano em que Marabá comemora 107 anos, não podíamos deixar de participar também da implantação do Museu do Palacete Augusto Dias. São investimentos que tem valor para a sociedade e que reforçam o nosso compromisso com a preservação do patrimônio histórico da cidade e com o bem estar da população, suas crianças e jovens”, declarou o gerente executivo de Sustentabilidade Norte, José Carlos Sousa,

A nova praça São Francisco recebeu dormentes de madeira oriundos da Estrada de Ferro Carajás e que foram doados pela Vale à Prefeitura para compor o paisagismo do espaço, como bancos, muretas e passarelas. O projeto da praça também foi pensado para dar mobilidade e acessibilidade para pessoas com deficiência.

