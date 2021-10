Prefeitura lança campanha “Quanto antes, melhor” em alusão ao outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou na manhã da última sexta-feira (01), na Policlínica Municipal de Parauapebas o lançamento oficial da campanha Outubro Rosa. A ação foi realizada com palestras, esclarecendo dúvidas dos usuários quanto à importância da realização do autoexame.

O mês de outubro já é conhecido mundialmente como o mês marcado por ações relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O objetivo da campanha é conscientizar as mulheres sobre a doenças e contribuir para a redução da mortalidade.

Em Parauapebas a rede pública de saúde conta com serviços de atenção primária como oferta de consultas médicas e de enfermagem, solicitação de exames de mamografia e ultrassonografia mamária. Na atenção secundária (policlínica) dispõe de um mamógrafo com capacidade de realizar 40 mamografias/dia, realização de ultrassonografia, biópsia de mama e avaliação clínica de médicos oncologistas para definição do tratamento e encaminhamento para rede de atendimento terciário.

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas).

Fatores de risco

Não há uma causa única para o câncer de mama. Diversos fatores estão relacionados ao desenvolvimento da doença, como envelhecimento, determinantes relacionados à vida reprodutiva da mulher, histórico familiar de câncer de mama, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente e exposição à radiação ionizante.

Participe das programações e saiba mais quanto a prevenção, fatores de risco e outras curiosidades;

• 02/10 – 8h às 14h – Complexo VS-10;

• 08/10 – 8h às 12h – Centro Comunitário – Alto Bonito;

• 14/10 – 8h às 12h – Hall de Entrada da Prefeitura Municipal de Parauapebas.

Ao longo do mês todas as unidades básicas de saúde (UBS), terão atendimentos voltados a campanha, assim como a realização de testes rápidos, palestras entre outras atividades desenvolvidas de acordo com a rotina de cada unidade.

Todos os sábados do mês de outubro, no horário de 8h às 14h no complexo Vs-10 acontecerá ações em alusão a campanha e ofertará diversos serviços à comunidade.

O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim as chances de tratamento e cura. “É importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer alteração suspeita na mama. Nossa intenção é cuidar das pessoas, salvar vidas. Para isso estamos sempre fortalecendo a rede de saúde do município proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento do câncer. É uma ação contínua, que não vai durar apenas o mês de outubro e sim o ano inteiro”, explicou o secretário de Saúde, Gilberto Laranjeiras.

ASCOM/PMP