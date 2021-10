Homem bebe demais, fica desaparecido e ajuda autoridades a buscarem pelo próprio paradeiro

Um homem foi dado como desaparecido ao sair do trabalho na terça-feira, 28, e não retornar à sua casa, localizada no distrito de Inegöl, na província de Bursa, na Turquia. Beyhan Mutlu, de 50 anos, bebeu além da conta e não conseguiu regressar ao local onde morava. Por conta disso, os familiares acionaram as autoridades para que dessem início às buscas pelo trabalhador.

Ainda embriagado, Mutlu encontrou alguns de seus amigos que estavam buscando por ele. E quem pensa que a patrulha foi desmontada está enganado. O “desaparecido” foi com os demais para uma floresta próxima e objetivo deles era auxiliar as autoridades a localizarem o próprio Mutlu.

Mais tarde, o homem descobriu que os esforços para encontrar alguém eram, na verdade, para encontrá-lo. “Sou eu”, respondeu em voz alta ao ouvir os socorristas chamando por “Beyhan Mutlu”.

“Sou um operário de construção em Inegöl. Vim para Çayyaka para trabalhar em uma construção. Tomei uns drinques com alguns amigos. Deixei eles por volta das duas da manhã”, relatou o homem em entrevista ao jornal turco Daily Sabah. À reportagem, Mutlu informou que ficou hospedado na casa de um dos amigos que mora perto do canteiro de obras, decidindo dormir em uma das vilas. Beyhan também havia trocado de número recentemente, o que dificultou ainda mais na sua localização. Após o ocorrido, Mutlu foi levado à sua casa pela autoridades locais. Segundo a BBC, não se sabe se o homem recebeu algum tipo de multa, uma vez que esforços e recursos não foram medidos para que ele fosse encontrado.

Opovo.com.br