Prefeitura lança novo pacote de obras que garantirá mais infraestrutura e mobilidade urbana

Parauapebas se desenvolve a passos largos e os investimentos em obras estratégicas dos últimos quatro anos colocam o município na rota do desenvolvimento da região de Carajás.

É neste ritmo acelerado que, recentemente, o prefeito Darci Lermen, assinou várias ordens de serviço que lançam novas obras de infraestrutura e mobilidade urbana para proporcionar ainda mais qualidade de vida à população.

No complexo VS-10, os bairros São Lucas e Morada Nova, que abrangem o antigo loteamento Talismã, serão contemplados com obras de drenagem e pavimentação. As escavações já iniciaram na rua Águas Marinhas no Morada Nova para a implantação das aduelas. Já a avenida principal da VS-10, será reestruturada. A via será duplicada e contará com calçadas padronizadas e ciclovia.

“Só no bairro Morada Nova e na avenida VS-10, estamos investindo quase 50 milhões de reais, e certamente neste mandato, nós vamos transformar a VS-10 num espaço melhor para se viver e morar. São grandes obras, grandes projetos que vão lançar o município à um outro patamar de obras nesta cidade”, enfatizou o prefeito Darci.

A prefeitura também seguirá com investimento em ciclovias. Nos próximos dias, as obras vão iniciar na PA-160, ligando o bairro Amazônia até o Tropical, proporcionando mais mobilidade e segurança aos ciclistas.

Outra obra anunciada recentemente foi a construção da Feira do Tropical. Em breve a comunidade ganhará um espaço mais adequado para realizar as compras do dia a dia. O prédio terá um pavimento térreo e outro superior, totalizando uma área construída de 2.058,65m². A estrutura contará com 48 boxes para melhor atender os feirantes e consumidores. O novo espaço terá ainda banheiros e rampa de acessibilidade.

Texto: Anne Costa / Foto: Ascom/ PMP

Assessoria de Comunicação/PMP