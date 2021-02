Com apoio da prefeitura, empreendedor local espera produzir até 8 mil ovos diários em granja

Nataniel Nogueira tem duas formações: técnico em mecânica industrial e administração, mas resolveu apostar no potencial agrícola de Canaã dos Carajás e se dedicar a um empreendimento rural. Hoje, ele está implementando uma das maiores granjas da região, já com capacidade para produção diária de mil ovos caipiras.

Com o apoio técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Produção Rural (Sempru), ele pretende chegar, em breve, a até 8 mil ovos produzidos diariamente, ajudando a abastecer toda a região.

“A Secretaria tem sido fundamental com apoio técnico, estrutura pra início de projeto, tem acompanhado comigo o desenvolvimento, dado as dicas, formado ração, luminosidade, altura de comedouro. Isso pra mim foi essencial e tem sido essencial no dia a dia”, disse.

O produtor foi visitado hoje pela equipe da prefeitura do município, que acompanhou de perto o sucesso do trabalho. “Nosso interesse é estar incentivando que mais produtores se interessem na criação de aves”, destacou o secretário da Sempru, Júnior Garra.

Já a prefeita Josemira Gadelha afirmou que, com a “parceria do município”, espera que a agricultura de Canaã possa” cada vez mais crescer e produzir, para abastecer o comércio local”.

Por:Wellington Borges / canaadoscarajas.pa.gov.br