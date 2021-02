Jovem é morto a tiros na frente da família ao negociar venda de moto

Na noite de terça-feira, 23 de fevereiro, um jovem identificado como Gabriel Coutinho, de 21 anos, foi assassinado com pelo menos dez disparos de arma de fogo, na praça do bairro Renascença I, na zona Sudeste de Teresina.

De acordo com informações, a vítima foi morta na frente da esposa e do filho de apenas três anos.

Eles estariam na praça realizando a venda de uma motocicleta quando foram surpreendidos por homens em um veículo que dispararam várias vezes contra Gabriel. “Fomos acionados pelo Copom informando sobre um tiroteio na Praça do Renascença I, nos deslocamos para atender a ocorrência e chegando ao local verificamos um óbito. Conversando com a esposa dele que estava presente no local no momento da ação, ela nos confirmou que ele veio para efetuar a venda de uma motocicleta e foi surpreendido, provavelmente tenha sido o comprador da moto, segundo a esposa”, informou o comandante.